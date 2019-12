Um homem assaltou na quinta-feira uma farmácia na Avenida do Rio de Janeiro, em Lisboa, às 19h30, tendo conseguido levar cerca de 100 euros em dinheiro.Este assaltante é o mesmo que roubou duas farmácias na quarta-feira, também em Lisboa. O modus operandi do criminoso é sempre o mesmo, espera que os estabelecimentos fiquem vazios, entra com um casaco, capuz e uma máscara na cara e ameaça os trabalhadores com uma arma de fogo. Em seguida põe-se em fuga a pé.A PJ investiga os três assaltos.