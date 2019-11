Homem assaltado e agredido na própria loja queixa-se de ausência da PSP

Um homem com cerca de 60 anos, proprietário de uma loja, foi esta quinta-feira assaltado e agredido por quatro indivíduos, dentro do estabelecimento, no Montijo.

Tudo aconteceu por volta das 15h00 quando dois homens e duas mulheres entraram na loja. Pouco depois, os homens saíram, ficando à porta. O dono da loja reparou que as mulheres tinham escondidos dois perfumes e chamou-as à atenção.

Os homens que estavam na rua voltaram para dentro do estabelecimento e, juntamente com as mulheres, agrediram o proprietário, fugindo de seguida.

A vítima diz-se "revoltada" por ter contactado a PSP do Montijo, que fica ao fundo da rua, e ninguém ter ido ao local. "Apenas me disseram que tinham dois polícias, mas que não estavam na esquadra", afirmou o homem. "Disseram para ir ao hospital se estivesse muito ferido e depois ir à esquadra fazer queixa".

Segundo a vítima, a PSP do Barreiro teve também conhecimento do roubo e da agressão mas também não tinha agentes disponíveis para ir ao local.

Contactada pelo Correio da Manhã, fonte oficial da Direção Nacional da PSP afirmou que após a primeira chamada da vítima foi acionada uma patrulha para o local, mas que dois minutos depois receberam um alerta de violência doméstica que ainda estava a ocorrer e foram desviados, "pois é assim que ditam os protocolos".



Ainda segundo a fonte da Direção da PSP, o homem agredido ligou uma segunda vez, à qual o agente indicou que ainda não tinham uma equipa disponível e que sugeria que se estivesse muito ferido fosse ao hospital e que depois poderia passar na esquadra para tratar da queixa.



A Direção Nacional da PSP afirmou ainda que às 19h00 uma equipa foi ao local mas que apenas encontraram uma senhora a realizar limpezas.