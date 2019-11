Homem assaltado e fechado na mala do carro em Sintra

Um homem de 45 anos esteve sequestrado esta terça-feira mais de duas horas na bagageira do próprio carro por dois ladrões, que o assaltaram na Matinha de Queluz, Sintra, conhecida zona de encontros gay. A vítima foi espoliada dos bens pessoais e agredida com violência, precisando de receber tratamento hospitalar.O crime ocorreu pelas 00h15 desta terça-feira. O homem de 45 anos caminhava para a viatura particular, estacionada junto ao cemitério de Queluz, quando os dois assaltantes o rodearam. Foi logo violentamente espancado e roubaram-lhe 100 euros e um telemóvel.Em vez de libertarem a vítima, os ladrões forçaram-na, ao murro e ao pontapé, a entrar no porta-bagagens da viatura.Depois, a dupla criminosa colocou o veículo do homem em marcha, transportando a vítima na mala do carro. Durante mais de duas horas fizeram um trajeto – que a investigação ainda não conseguiu perceber qual – e regressaram ao parque de estacionamento.O homem ficou aterrorizado e só quando percebeu que os assaltantes tinham saído do veículo e fugido é que saiu do porta-bagagens. Conseguiu pedir ajuda a alguns transeuntes e só então chamar a PSP e o INEM.Foi transportado para as urgências do Hospital Amadora-Sintra, com o corpo repleto de hematomas.A PJ ficou com a investigação, por a ocorrência ter envolvido um crime de sequestro. Recorde-se que no dia 27 de outubro foi assaltado um casal homossexual, precisamente no mesmo local.