Homem assaltado junto ao multibanco em Alenquer

Crime ocorreu pelas 02h15 de terça-feira, junto ao Novo Banco.

Por M.C. | 09:19

Dois ladrões encapuzados, e armados com uma pistola, tiraram os dois telemóveis a um homem de 52 anos para que este não chamasse a GNR, depois de o assaltarem e roubarem dinheiro junto a uma caixa multibanco (ATM) no Carregado, Alenquer.



O crime ocorreu pelas 02h15 de terça-feira, junto ao Novo Banco da rua Vaz Monteiro.



Após levantar 20 euros no ATM, a vítima deparou-se com os ladrões, que a obrigaram a levantar mais 300.



O homem chamou a GNR.