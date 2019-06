Homem assassina a mãe por não dar 20 euros

O pedido negado de 20 euros para gasolina foi o motivo que levou Manuel Limões Mirandela, de 39 anos, a matar a própria mãe, de 67, na aldeia de Bragadas, em Ribeira de Pena. A acusação recentemente deduzida descreve um crime de extrema violência.O início do julgamento está marcado para setembro, sendo que tudo aconteceu a 4 de outubro do ano passado, dia em que Áurea Limões Mirandela deixou de ser vista naquela localidade.Depois de vários meses dada como desaparecida, a mulher foi encontrada, sem vida, a 23 de dezembro, no meio de silvas junto a uma linha de água.Segundo a acusação do Ministério Público, no dia do crime, "entre as 18h30 e as 19h30, na berma da EN312", o arguido abordou a mãe, que caminhava apoiada numa bengala, e pediu-lhe a quantia de 20 euros para comprar gasolina.Em virtude de aquela ter negado a solicitação, Manuel - que tinha relação conflituosa com a progenitora desde 2015 - reagiu com violência."Usando a força física, retirou da mão da vítima a referida bengala e desferiu-lhe com ela, pelo menos, três pancadas na zona da cabeça e da face, fazendo-a embater com a cabeça no solo. Em ato contínuo, o arguido largou a bengala e, com as duas mãos, apertou o pescoço da vítima até a mesma sufocar", lê-se.Manuel arrastou depois o corpo da mãe até a um veículo, levando-o em direção ao seu local de trabalho, próximo do afluente onde viria a ser encontrado.O arguido está atualmente em prisão preventiva em Vila Real.