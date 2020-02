Homem assassina rival em frente à filha bebé em restaurante de Setúbal

Cristian Pimentel, 39 anos, foi acusado do homicídio de Marlon Sampaio, atingido com sete facadas num restaurante de Setúbal, em maio do ano passado.A filha do homicida, de 17 meses, viu o pai matar o rival. O julgamento vai começar ainda este mês.O agressor está em prisão preventiva desde a altura do crime. Na acusação, a que oteve acesso, lê-se que Marlon, motorista e também de 39 anos, foi atingido no pescoço, num golpe de 4,7 cm de comprimento.Foi esfaqueado ainda no tórax, braços e cotovelo. Isto após terem estado os dois juntos várias horas a beber e a comer na hamburgueria Chapa Quente, propriedade de Cristian.O agressor terá duvidado que a vítima fazia parte da maçonaria. Foi à cozinha, com a filha de 17 meses ao colo, e pegou em duas facas.A mulher de Marlon Sampaio constitui-se assistente no processo da morte do marido e pede 190 mil euros de indemnização.Não tinham filhos em comum e estavam casados desde 2015. Já a mulher de Cristian, ainda terá tentado afastar os dois homens em luta, mas sem sucesso.