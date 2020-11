Um homem, de 58 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra a mulher com quem está casado há 21 anos. A vítima, de 49, sofreu nos últimos 10 anos injúrias e agressões físicas e sexuais, em Gondomar.





De acordo com a GNR do Porto, o suspeito - com antecedentes pelo mesmo crime - estava “movido por ciúmes” e “nos últimos meses teve comportamentos de controlo” e “ameaças de morte” com uma faca de cozinha, levando a vítima a fugir para os vizinhos.