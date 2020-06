Homem ataca casal à facada e foge com dez euros em Santa Maria da Feira

Junto a uma paragem de autocarro, o jovem ladrão, de 22 anos, esperava, durante a madrugada, que passasse alguém pela viela sem qualquer iluminação. Mal viu um casal aproximar-se, resolveu atacar. Abeirou-se do mesmo, mas o homem reagiu. Sacou, então, de uma navalha com 10 centímetros de lâmina e esfaqueou-o numa mão e no peito. A mulher, que estava alcoolizada, tentou cessar as agressões mas foi agredida. "Queres levar uma naifada?",...

