Viu o amigo, dono de um café em Setúbal, a conversar com dois clientes à porta do estabelecimento, na madrugada de sábado passado.Como não os conhecia, o homem de 33 anos, já com antecedentes policiais por agressões, julgou que estes estivessem a resistir à ordem para abandonar o café e, munido de uma faca, saiu em ‘socorro’ do comerciante. Quase matou à facada uma vítima, deixando a outra também ferida. O agressor foi detido pela PJ de Setúbal e já está em prisão preventiva.