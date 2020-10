O Tribunal de Coimbra condenou esta quinta-feira um homem por três crimes de abuso sexual de crianças a três anos e meio de prisão, com pena suspensa.A vítima foi uma filha da antiga companheira, com quem partilhou casa, em Gala, Figueira da Foz.Os crimes aconteciam após as refeições, quando a mãe da menina ficava na cozinha a lavar a loiça após as refeições e o predador se encontrava noutra divisão com a enteada.