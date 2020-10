Homem ataca e desfigura rival com faca em rixa na Lourinhã

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem, de 36 anos, por ter esfaqueado outro na cara, numa rixa na localidade da Atalaia, na Lourinhã.Quando a GNR chegou ao local, na quarta-feira, a vítima, de 57 anos, estava deitada no chão, coberta de sangue e com ferimentos graves na face, tendo sido transportada para o Hospital de Torres Vedras. Pouco depois os militares acabaram por capturar o suspeito dentro de um estabelecimento comercial, a provocar danos no espaço e a ameaçar o proprietário.O detido, indiciado pelo crime de ofensas à integridade física, estava esta sexta-feira a ser presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.