Estavam separados há algum tempo, mas o homem, de 52 anos, pedia por vezes à ex-mulher, de 43, para pernoitar na casa desta, no Parque das Nações, em Lisboa. Um pedido a que a vítima acedia “por se tratar do pai dos seus filhos”, apurou ojunto de fonte policial.Na última visita, aproveitou que a ‘ex’ dormia a sesta para a atacar. Nem o facto de o filho de 6 anos estar em casa o travou. Primeiro, golpeou-a na cabeça e na cara com um objeto em ferro. Depois, usou uma almofada para a asfixiar, “na tentativa de cessar com os gritos” da vítima, que conseguiu libertar-se e fugiu para a rua, onde pediu socorro.