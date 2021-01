Homem ataca ‘ex’ em Palmela após ficar sem armas

O homem que tentou matar a ex-namorada a tiro de caçadeira na Lagoa do Calvo, Poceirão, concelho de Palmela, já estava sob investigação das autoridades, que lhe tinham apreendido armas de fogo de que era proprietário legalmente após queixa da vítima. No entanto, terá tido acesso a uma outra caçadeira de canos serrados, que usou no ataque a tiro. A mulher, apurou o CM, não foi atingida pelos dois disparos por escassos centímetros. Os tiros atingiram o carro, que ficou com os vidros da frente e de trás estilhaçados.



José Pereira, de 56 anos, atacou a ex-companheira, que o tinha deixado há cerca de um mês. Desde essa altura que o homem fazia ameaças à vítima e tentava controlar os seus movimentos. Terá sido depois de ver fotos da mulher na companhia de outro homem que atacou. A seguir aos disparos fugiu do local, mas o carro foi encontrado a menos de dois quilómetros. Desde então que a GNR e Polícia Judiciária tentam localizar o suspeito, não estando descartada a hipótese de ter tido ajuda de familiares para fugir.



Ver comentários