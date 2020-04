Homem ataca família com machado para roubar dinheiro em Rio Tinto

Tinha acabado de entrar em casa, em Rio Tinto, Gondomar, após longas horas de serviço no Hospital de Santo António, no Porto, quando ouviu fortes pancadas na porta. Sem tempo para reagir, a mulher de 32 anos viu entrar na habitação, um homem armado com um machado.Partiu as portas e derrubou os objetos que encontrou pelo caminho, enquanto exigia que lhe entregasse dinheiro. Foi atacada à machadada e os pais, idosos, foram ameaçados. O homem acabou por fugir com a carteira da mulher, onde tinha todo o dinheiro do salário que acabara de receber.O agressor, um brasileiro, toxicodependente, que terá mantido uma relação amorosa com a vítima, está em fuga e a ser procurado pelas autoridades. No Facebook, os familiares da vítima também montaram uma verdadeira caça ao homem, com a divulgação de fotografias do suspeito.A mulher, que foi atingida na cabeça e no rosto, teve de ser levada ao hospital. Está agora em casa a convalescer. "Estamos com medo que ele volte a aparecer e que nos mate a todos", disse uma familiar ao