Homem ataca irmão com intenção de matar em Olhão

Detido por tentativa de homicídio com golpe de tesoura.

Por João Mira Godinho | 08:16

Um homem de 43 anos foi detido pela PJ, por suspeitas de tentativa de homicídio do irmão, de 27. Atacou-o com uma tesoura, atingindo-o no pescoço, provocando-lhe ferimentos graves.



A situação aconteceu na noite de sexta-feira, pelas 20h00, em Olhão, na casa onde ambos residem. Na sequência de uma discussão familiar, os ânimos exaltaram-se e o irmão mais velho foi buscar uma tesoura, com a qual atacou o outro, atingindo-o na "veia jugular interna", explica a PJ.



Nessa altura, o pai, que também residirá na habitação, interveio para tentar pôr fim à discussão. O agressor fugiu, e o INEM foi chamado para prestar assistência à vítima, que foi transportada primeiro para o Hospital de Faro, e depois para uma unidade de Lisboa.



O caso foi entregue à Diretoria do Sul da PJ, que ontem anunciou a detenção do suspeito, "pela presumível prática de um crime de homicídio na forma tentada".



Presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, ficou em liberdade, mas proibido de contactar com o irmão e obrigado a encontrar outro local para morar.



PORMENORES

Estado grave

A vítima foi inicialmente transportada para o Hospital de Faro mas depois foi levada, de helicóptero, para uma unidade de Lisboa.



Ao que o CM apurou, tinha um coágulo na carótida que podia provocar-lhe lesões no cérebro por estar a afetar a circulação sanguínea.



Viviam juntos

Os irmãos, o pai e restantes familiares vivem todos na habitação, no concelho de Olhão, mas a residência tem várias áreas autónomas, pelas quais se dividem.



O tribunal ordenou ao agressor que mude de casa.