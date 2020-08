Um militar da GNR de Campo Maior foi, no domingo, agredido com um golpe de faca no peito, ao acorrer a um desentendimento no bairro da Misericórdia.Foi assistido no Hospital de Elvas a ferimentos ligeiros, denunciou esta segunda-feira a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR)."No decorrer da situação houve necessidade de disparar um tiro de advertência", revela a mesma associação, que lamenta os "casos recorrentes" e a falta de "reconhecimento" e de legislação "sobre o risco e desgaste rápido", o que é "vexatório da dignidade profissional".