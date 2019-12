Era suspeito de violência doméstica e, no sábado, foi apanhado pela GNR à porta da casa da ex-companheira, de 39 anos, que ameaçou e coagiu, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo.Ao ser abordado, o suspeito, de 30 anos, ainda ameaçou os militares com uma faca que tinha no bolso.Foi de imediato imobilizado e detido.Presente a juiz, ficou controlado por pulseira eletrónica e não se pode aproximar a menos de um quilómetro da vítima.