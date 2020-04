Homem ataca mulher, a filha e sogra com machado

A GNR pôs fim ao sofrimento de uma mulher que durante 27 anos de casamento foi vítima de violência física e sexual às mãos do marido, um marceneiro desempregado de 55 anos e com um historial de consumo excessivo de álcool. O homem foi preso na quarta-feira em Lever, Vila Nova de Gaia, e esta quinta-feira recolheu em prisão preventiva.



A filha, enfermeira no Hospital de São João, e a sogra, de 91 anos, também foram vítimas ao longo de anos. Todas eram ameaçadas com um machado e insultadas, temendo até agora denunciar o agressor. A mulher era mesmo forçada a atos sexuais contra sua vontade.







A GNR, em articulação com os médicos, aguardou pela alta hospitalar para avançar para a detenção, garantindo que as três mulheres estavam a salvo.