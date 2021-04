Um homem de 36 anos foi detido em Coimbra por tentar agredir a mulher com uma chave de rodas metálica, anunciou esta segunda-feira a PSP.O caso passou-se na noite de sábado. A PSP foi chamada à residência do casal e deparou-se com o homem a tentar agredir a mulher com a ferramenta. Só não o conseguiu devido à intervenção dos agentes policiais.Foi encontrada uma faca com lâmina de 16 centímetros. O agressor fez teste ao álcool e acusou taxa de 2,00 g/l.