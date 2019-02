Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ataca mulher com machado e ameaça-a de morte

Suspeito de 36 anos foi detido e já está em preventiva. Caso ocorreu no Entroncamento.

Por S.A.V. | 08:45

Um homem de 36 anos, que não aceitou que a mulher quisesse a separação, agrediu-a duas vezes, uma das quais com recurso a um machado, e ameaçou-a de morte através de centenas de mensagens escritas, no Entroncamento.



Foi detido e já está em prisão preventiva, anunciou o Ministério Público.



As agressões ocorreram entre 12 de dezembro de 2018 e a passada sexta-feira, tendo a detenção ocorrido no sábado.



O casal tem três filhos menores e o homem perseguiu a vítima.



A investigação do processo prossegue na secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Tomar especializada na investigação de crimes de violência doméstica.