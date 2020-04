Homem ataca PSP mesmo após ter sido baleado

O homem, de 37 anos, que golpeou no peito um PSP que o tentava conduzir a uma ambulância, segunda-feira, em Carcavelos, sendo baleado na perna direita pelo colega da vítima, ainda empunhou uma segunda faca e avançou novamente contra os polícias, só sendo travado com gás pimenta. Dário Kovalski está ilegal no País e internado no hospital, de onde só sairá para ser presente a juiz.

De acordo com a PSP, a patrulha foi em apoio a uma equipa de bombeiros "chamada pela mãe do indivíduo à sua residência para lhe prestar auxílio uma vez que este se encontrava instável e alterado". Dário Kovalski estava "violento" foi decidido levá-lo ao hospital "para avaliação médica". Foi quando a PSP o tentava levar para a ambulância que ele sacou da faca "espetando-a no peito de um dos polícias". Foi então baleado.

Polícia e agressor foram para o Hospital de São Francisco Xavier. O primeiro teve alta pouco depois. Por ter havido um disparo, o caso está a ser analisado pela Inspeção-Geral da Administração Interna.