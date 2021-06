Homem ataca rival à martelada em Castelo de Paiva

Um homem, de 41 anos, foi condenado esta quarta-feira, pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, a uma pena de prisão de cinco anos e nove meses pelo crime de homicídio na forma tentada.



O arguido desferiu cerca de dez golpes com um martelo, na cabeça e no peito do namorado da ex-companheira. Depois, atirou a arma do crime ao rio.







O arguido alegou, durante o julgamento, ter “perdido a cabeça” porque a vítima ameaçou enviar o filho, de 12 anos, para uma instituição.