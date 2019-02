Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ataca vinte mulheres junto à CP em Queluz

Suspeito, com antecedentes, foi detido pela PSP e está em preventiva.

Por S.A.V. | 06:00

Um homem de 23 anos é suspeito de uma vaga de assaltos que atingiu pelo menos vinte mulheres, entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, junto à estação de comboios de Queluz, Sintra.



O suspeito, com antecedentes, foi detido pela PSP e está em preventiva.



De acordo com a PSP, o homem foi apanhado quinta-feira de manhã.



Momentos antes os agentes "visualizaram uma senhora aos gritos, apavorada, apontando para um indivíduo que acabara de lhe roubar o telemóvel recorrendo à ameaça/agressão através de força física", refere a polícia.



O assaltante ainda estava na posse do telemóvel da vítima. "A PSP conseguiu estabelecer ligações a outros crimes de roubo, todos executados nos mesmos moldes", informa a polícia.