Agressor e vítima já se conheciam há pelo menos dois anos, altura em que ambos foram acolhidos no centro de tratamento de adições Casa dos Solteiros em Lousal, Grândola, por serem alcoólicos.



As discussões entre os dois eram comuns, mas a última briga, quinta-feira, foi fatal para Armando Frade, 42 anos, degolado pelo colega do quarto ao lado.









