Um homem de 22 anos foi detido pela PJ do Porto por roubo agravado com recurso a arma de fogo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.





O suspeito, sem qualquer ocupação profissional nem antecedentes criminais, abordou outro homem na rua, no concelho da Maia, ao final do dia 10 de abril, ameaçou-o com uma pistola e roubou-lhe o telemóvel. Depois, ainda o agrediu de forma violenta com uma garrafa de vidro, provocando-lhe diversos ferimentos.