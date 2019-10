Homem atacado com x-ato durante sequestro

Um homem de 43 anos foi esfaqueado com um x-ato, alegadamente por três homens, esta segunda-feira de manhã, na avenida da República, junto à Câmara de Vila Nova de Gaia.A vítima tinha ido levantar dinheiro ao multibanco e, segundo contou às autoridades, foi sequestrado e espancado. Uma equipa do INEM, agentes da PSP e a Polícia Judiciária foram ao local. Os agressores fugiram e eram ontem procurados.Tudo aconteceu pelas 09h20, junto ao multibanco dos CTT, ao lado do edifício da câmara municipal. A vítima, ainda em estado de choque, disse às autoridades que foi abordada naquele local por três indivíduos, que a forçaram a entrar numa viatura.No interior do veículo, terão obrigado o homem a fornecer o cartão multibanco, bem como o código secreto. Durante o sequestro, a vítima foi espancada com murros e pontapés e ainda golpeada na zona da barriga com um x-ato.Após as agressões, o homem, ensanguentado, foi pedir ajuda à agência do Millennium BCP, situada no outro lado da avenida da República. As funcionárias do banco chamaram o INEM, que prestou assistência no local e transportou a vítima para o Hospital Santos Silva, na mesma cidade. Perante a possibilidade de sequestro, a Polícia Judiciária do Porto foi chamada e esteve a interrogar a vítima para perceber os contornos do assalto violento.Os agressores fugiram do local e, ao fecho desta edição, estavam a ser procurados. As autoridades não revelaram se os ladrões roubaram dinheiro.