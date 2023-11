Homem atacou sogros com catana e martelo para vingar separação

Um homem que atacou os sogros à catanada e com um martelo, para os matar, culpando-os pela mulher, vítima de violência doméstica, ter saído de casa com os três filhos, foi condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada a oito anos e meio de prisão. Segundo o acórdão, citado esta segunda-feira pelo Ministério Público, a filha das vítimas idosas saiu de casa em maio de 2021, e dois anos depois o homem foi acusado de violência doméstica e violação contra ela. O agressor "convenceu-se terem sido os pais da companheira a provocar do fim da relação e a instigá-la a efetuar a denúncia" e, em março deste ano, tentou matá-los com uma catana e um martelo. Só não o conseguiu pela intervenção de um vizinho. O homem, que na altura foi detido pela PJ, está em prisão preventiva.