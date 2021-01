Homem ateia cinco incêndios numa hora

Um homem, de 47 anos, que em julho do ano passado ateou cinco incêndios florestais numa hora, começou esta quarta-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra. Os factos ocorreram em Pampilhosa da Serra, onde o suspeito reside, numa altura em que as temperaturas rondavam os 40 graus.



“É tudo verdade”, confessou o arguido perante o coletivo de juízes. Na altura disse que estava zangado consigo próprio e ateou os focos de incêndio. Usou um isqueiro para lançar as chamas depois de ter ingerido bebidas alcoólicas.



