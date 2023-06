Homem ateia fogo à casa dos pais em Barcelos após discutir com a namorada. Casal estava dentro da habitação

Um homem, de 30 anos, ateou este domingo fogo à casa dos pais, que estavam no interior da habitação, em Barcelos.O incidente aconteceu por volta das 18h30, na sequência de uma discussão que o homem teve com a namorada à porta da casa dos pais. A mulher terá sido agredida pelo suspeito que, atirou pedras para o para-brisas de um carro que estava estacionado nas proximidades da casa.Após a agressão, o homem entrou na casa dos pais, barricou-se num quarto e pôs fogo à divisão. Os vizinho alertaram as autoridades para o incêndio.Os pais do suspeito foram socorridos no local por inalação de fumo.O suspeito foi detido no local pela GNR e aguarda-se a chegada da Polícia Judiciária.