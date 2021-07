Um homem de 57 anos, desempregado e que já cumpriu pena por fogo posto, foi detido pela PJ do Centro, por ter causado um incêndio que destruiu 500 m2 de floresta, numa freguesia do concelho de Figueiró dos Vinhos, onde vive, na terça-feira. A detenção ocorreu no próprio dia do incêndio.Segundo a PJ, o incêndio começou numa "zona confinante com várias aldeias" e não teve "proporções mais gravosas" devido à intervenção dos bombeiros.