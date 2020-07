Um homem, de 55 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por atear um incêndio, a 21 de junho, no concelho de Cantanhede.O fascínio pelo fogo e pela atuação dos meios de combate terão sido os motivos que o levaram a lançar as chamas, numa zona próxima da casa onde reside.O suspeito, sem profissão definida, terá recorrido a um isqueiro ou fósforos. Esta é a quarta detenção por fogo florestal feita desde o início do ano pela PJ do Centro e a oitava a nível nacional.