Homem ateia fogos para dar o alerta em Penalva do Castelo e Sátão

Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Centro indiciado de pelo menos 10 crimes de fogo posto durante este verão em zonas florestais dos concelhos de Penalva do Castelo e Sátão, no distrito de Viseu.Segundo oapurou, o suspeito tinha o sonho de ser bombeiro e ateava os fogos para se sentir útil em dar o alerta aos bombeiros e às autoridades policiais. Os incêndios eram ateados sobretudo ao final da tarde em zonas próximas de estradas.Os bombeiros ficaram intrigados e alertaram a GNR, que depois encaminhou as suspeitas para a PJ. Após semanas de investigação os inspetores chegaram até a um jovem de 22 anos, operário de construção civil, sobre quem recaem fortes suspeitas de incendiarismo.O suspeito usava um carro para se deslocar pelas zonas florestais e ateava fogo através do uso de chama direta, com isqueiro ou fósforos. Para já está indiciado de 10 crimes de fogo posto mas suspeita-se que poderá estar envolvido em muitos mais.Segundo a PJ, a atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida as pessoas, bem como habitações e grande mancha florestal.A Polícia Judiciária já deteve este ano mais de 50 pessoas indiciadas por fogo posto de forma dolosa. Dezanove são suspeitos de fogos florestais e 34 de incêndios de outra natureza.Em 2018 foram detidos 57 suspeitos de fogo posto.Mais de 270 bombeiros combateram terça-feira à tarde um incêndio que atingiu grandes dimensões em Água das Casas, em Abrantes. As chamas destruíram uma zona de pinheiros e eucaliptos entre as freguesias de Carvalhal e Fontes.