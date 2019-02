Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ateia incêndio para vingar assalto e acaba detido na Amadora

Suspeito tentava vingar-se do facto de ter sido assaltado e lhe terem sido roubados cerca de 300 euros.

Um homem de 29 anos foi detido esta quarta-feira na Amadora por fortes indícios de prática dolosa de crime de incêndio.



Os factos remontam a dia 9 de fevereiro, quando o presumível autor ateou fogo a papéis e roupa velha numas instalações fabris onde sobrevivem e pernoitam várias pessoas com hábitos de dependências.



O suspeito tentava vingar-se do facto de ter sido assaltado e lhe terem sido roubados cerca de 300 euros, supostamente por algumas daquelas pessoas que residem onde alegadamente ateou o incêndio.



A intervenção dos bombeiros acabou por impedir a morte de uma vítima intoxicada por inalação de fumos.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de obrigação de permanência na habitação, com pulseira eletrónica.