Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter ateado fogo à casa onde residia com a mulher, em Oliveira de Barreiros, Viseu. Terá agido num contexto de violência doméstica.



O suspeito, motorista de profissão mas no desemprego, ter-se-á envolvido numa discussão com a mulher, a quem agrediu com alguma violência, na passada quarta-feira ao final da tarde.









