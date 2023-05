Um homem de 31 anos foi detido esta quinta-feira pela GNR de Peniche por suspeitas de, momentos antes, ter ateado fogo no Pinhal de Ferrel, onde ardeu meio hectare de floresta.O suspeito, residente no concelho, ficou no local à espera da chegada dos bombeiros e da GNR, a quem confessou ter sido o autor do incêndio com recurso a um isqueiro e um cigarro.Foi detido e entregue à Polícia Judiciária.