Um homem, de 40 anos, foi detido pela PSP na zona do Beato, Lisboa, depois de ter disparado uma arma de airsoft - réplica de pistola Glock 19 (o mesmo modelo das forças de segurança) - contra um agente, atingindo-o com um chumbo numa mão. A intervenção da PSP, que levou a uma perseguição de carro antes da detenção, aconteceu após a ex-companheira do agressor ter acionado o botão de pânico, por se sentir ameaçada.









