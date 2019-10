Homem aterroriza mulher durante anos e manda filhas para a prostituição

Um trabalhador agrícola começa esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Santarém por ter sujeito a mulher, duas filhas e uma neta a vários anos de agressões físicas e psicológicas, na casa onde residiam, numa aldeia de Coruche.O homem de 56 anos está acusado de quatro crimes de violência doméstica e um crime de detenção de arma proibida, referente a uma caçadeira que restaurou depois de a encontrar no lixo.O arguido foi condenado, em 2003, a quatro anos e meio de prisão por homicídio na forma tentada, após ter tentado matar um cunhado. Segundo o despacho de acusação, a que oteve acesso, as mulheres viveram um verdadeiro terror, com ameaças de morte permanentes e vários episódios de tareias e agressões físicas.A falta de dinheiro e as despesas do agregado familiar eram os principais motivos que provocavam comportamentos violentos ao arguido, que ficava com o salário da mulher e mandava as filhas dedicarem-se à prostituição, caso quisessem arranjar dinheiro.Austero e autoritário, o homem, que tem problemas de alcoolismo, ameaçou matá-las em tantas ocasiões que as vítimas começaram mesmo a temer pelas suas vidas, ao ponto de, numa ocasião, a própria mulher ter saltado do carro em andamento quando iam a caminho de uma reunião na escola da neta.Foi o estabelecimento de ensino que comunicou o caso à GNR de Coruche, que acabou por deter o homem fora de flagrante delito, em fevereiro deste ano.O agressor chegou a estar em prisão preventiva, mas passou para prisão domiciliária, medida de coação que cumpre numa casa no concelho da Chamusca, afastado e proibido de contactar com a família.