Homem atinge jovem rival a tiro por dívida em Viseu

Atirador foi detido pela GNR esta segunda-feira.

Um homem, de 26 anos, foi esta segunda-feira detido por ter atingido a tiro um jovem, de 22, com quem terá desavenças, em Fragosela, nos arredores de Viseu.



O crime ocorreu por volta do meio dia, quando os dois se encontraram para resolver um problema relacionado com uma dívida.



Os dois ter-se-ão desentendido, tendo o mais velho atingido a tiro o oponente com um tiro de carabina.



O disparo atingiu de raspão a vítima, que foi transportada para o hospital. O atirador foi detido.