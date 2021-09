Um homem de 61 anos baleou a mãe, de 84, na noite deste domingo deixando-a com vários ferimentos nos membros inferiores.O agressor fugiu do local mas foi intercetado pela PSP à porta do prédio onde o crime ocorreu. O homem utilizou uma caçadeira para balear a mulher.O INEM esteve no local e a vítima foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier com ferimentos ligeiros.A PJ investiga o caso.