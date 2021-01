Homem atinge outro a tiro em Sacavém. Vítima e atirador detidos pela PSP

A PSP deteve um homem de 49 anos que, segunda-feira à tarde, atingiu com um tiro num braço um outro, de 41, na Quinta do Mocho, Sacavém. A vítima também foi detida, no hospital, por posse de arma proibida.Foram testemunhas quem denunciaram o suspeito à PSP, que tinha sido chamada à Quinta do Mocho após o ferido ter entrado no hospital. O homem denunciado tinha uma pistola no interior do carro, que confirmou ser da sua propriedade e que a mesma não estava legalizada.