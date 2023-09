Um homem de 31 anos foi identificado pela PSP, em Aveiro, por tentativa de roubo, tendo atingido a vítima, de 41 anos, com um copo na cabeça. De acordo com a PSP, a vítima estava no interior de uma viatura, sentado no lugar do passageiro, quando foi golpeada. O agressor exigia-lhe a quantia de 20 euros e foi intercetado por elementos da PSP momentos depois, no interior de um café. Tinha uma navalha, que lhe foi apreendida. A vítima foi assistida a ferimentos numa mão.