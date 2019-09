Um homem de 55 anos foi atingido com um tiro, na noite de terça-feira, disparado pelo elemento de uma família rival com quem está desentendido pelo menos desde o ano passado, devido a um casamento arranjado. A vítima estava numa rua de Odivelas e foi pelos próprios meios para o hospital.Segundo apurou ojunto de fontes policiais, o crime foi às 22h00. O homem estava na rua Beatriz Costa, no bairro da Ribeirada, quando foi surpreendido pela passagem de um carro a velocidade acelerada.No interior estariam três homens e um deles, que a vítima identificou, efetuou dois disparos. Um dos tiros acabou por atingir o homem na zona lombar. Os suspeitos fugiram e a vítima foi acompanhado pela família para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foi depois encontrado pela PSP, entretanto chamada por vizinhos.sabe que as duas famílias - a outra será da Margem Sul do Tejo - trocam ameaças de morte há vários meses, não tendo este sido o primeiro episódio de disparos. A PJ investiga.