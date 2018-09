Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atingido a tiro junto a bar

Violento desentendimento ocorreu no centro da cidade de Coimbra.

Por P.G. | 08:48

Um violento desentendimento entre dois homens nas imediações de um bar, no centro da cidade de Coimbra, acabou na madrugada desta quarta-feira com um dos envolvidos a ser atingido a tiro na zona da anca.



A rixa terá ocorrido na sequência de uma discussão por causa de uma mulher.



A vítima, que terá sido agredida por dois homens antes de ser baleada, deu entrada na Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra pelas 02h00.



Devido ao facto de os ferimentos terem sido causados por uma arma de fogo, o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro.