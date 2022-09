Um homem, de 40 anos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, após ter sofrido queimaduras graves quando trabalhava. O acidente ocorreu pouco depois das 16h20 num empresa têxtil situada em Vila Frescainha S. Pedro, em Barcelos.



O trabalhador foi atingido com água a ferver e sofreu queimaduras de 2º grau. Foi logo assistido no local pelo bombeiros de Barcelinhos, que foram apoiados por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





As circunstâncias do acidente estão agora a ser apuradas.