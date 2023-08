Homem atingido com seis disparos no rosto e nos braços em Palmela. Tiro não seria dirigido à vítima

Um homem de 56 anos foi, na noite desta terça-feira, baleado, em plena via pública, na Quinta do Anjo, em Palmela. A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu o alerta, por parte da mulher da vítima, via 112 por volta das 23h50.O indivíduo foi vítima de seis disparos de arma de fogo, que lhe atingiram a cara e os braços. Foi transportado com ferimentos ligeiros para o hospital.Segundo fonte oficial da GNR, o ataque não seria dirigido à vítima.Quando a patrulha chegou ao local foram recebidos com vários tiros e foram obrigados a chamar reforços.Dois homens, com 44 e 55 anos, foram detidos e estão indiciados por homicídio na forma tentada. Deverão conhecer as medidas de coação a qualquer momento.A PJ foi acionada e está a investigar.