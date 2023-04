Tenta matar irmão com três tiros no Porto

Um homem com 60 anos foi atingido com três tiros, na manhã deste sábado, no interior de uma tabacaria, em Paranhos, no Porto. Foi levado pelos bombeiros de Pedrouços para o hospital de São João, no Porto, em estado grave. Está livre de perigo.

O atirador, que é irmão da vítima, e tem 75 anos, entrou no estabelecimento e efetuou pelo menos cinco disparos à queima roupa. Três atingiram o irmão em várias partes do corpo. A vítima será o proprietário do estabelecimento

Na origem do crime estarão desavenças antigas. O atirador foi retido no local por vizinhos da tabacaria, que ouviram os disparos.

Ao local acorreu ainda o INEM e a PSP. É agora aguardada a chegada da Polícia Judiciária do Porto.

O alerta foi dado às 09h20.

O crime terá sido testemunhado por, pelo menos, uma cliente, que estava no interior da tabacaria.