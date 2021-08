Homem atingido no rosto e nas mãos por estilhaços de explosão numa pedreira em Ponte de Lima

Um homem de 47 anos foi atingido no rosto e nas mãos por estilhaços de uma explosão que ocorreu esta terça-feira, ao fim da manhã, numa pedreira em Arcozelo, Ponte de Lima. O trabalhador foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, devido às lesões oculares que sofreu. Ao que o CM apurou, não corre risco de vida.

O acidente de trabalho aconteceu cerca das 11h00, quando o operário manuseava matérias explosivas. Um rebentamento atingiu-o em várias zonas do corpo. Foi assistido no local por elementos dos bombeiros e do INEM.