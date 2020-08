Homem atingido por tiro de caçadeira no Seixal

Um homem de 26 anos foi atingido por um tiro de caçadeira no ombro, na noite de sábado, no Seixal. Os suspeitos que se colocaram em fuga ainda não foram identificados.O acidente deu-se na zona do fogueteiro, no Seixal, por volta das 23h de sábado. Os suspeitos colocaram-se em fuga num carro.A PSP foi chamada ao local onde ainda se encontrava a vítima que foi depois transportada pelos Bombeiros do Seixal para o Hospital Garcia de Orta em Almada.O caso está agora a ser investigado pela Policia Judiciária de Setúbal que tenta localizar os suspeitos.