Homem atingido por tiro de pressão de ar na rua em Matosinhos

Um homem, de 55 anos, ficou com ferimentos ligeiros, ao ser, alegadamente atingido por um tiro de pressão de ar disparado do interior de um carro, onde estariam vários indivíduos, junto à Ribeira de Joane, no Cabo do Mundo, em Matosinhos.



Segundo comunicado da Autoridade Marítima, o alerta foi dado pelas 14h30, através do Serviço de Salvamento Balnear de Matosinhos. De imediato foi ativado para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Leixões.





Ainda segundo a nota, a "vítima apresentava um ferimento ligeiro no membro inferior esquerdo, não tendo sido necessária assistência médica". O carro pôs-se de imediato em fuga.A vítima apresentou queixa na Polícia Marítima de Leixões que está a investigar, em colaboração com a PSP e GNR.