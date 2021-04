José Rosa, de 63 anos, nunca aceitou que Sílvia, de 46, recusasse os seus pedidos para manterem uma relação. O negociante de arroz terá, por isso, combinado um encontro com a empregada de balcão ao final da noite de domingo.



Com o pretexto de conversarem, conseguiu fechar-se com a mulher num carro e desferiu-lhe um tiro no pescoço. A bala entrou e saiu do corpo de Sílvia, que sobreviveu, apesar de estar internada em estado grave....